Україна сидить на своєму місці за столом НАТО, - Блінкен

За його словами, США зосередилися на постійній підтримці та прихильності до України.

"Ще один критичний момент, який дійсно варто наголосити - і він підкріплюється всім, що я бачив тут (на зустрічі глав МЗС НАТО у Брюсселі - ред.) за останні два дні - коли йдеться про Україну, Сполучені Штати не самотні", - зазначив Блінкен.

Він нагадав, що США надали Україні допомогу на суму близько 77 мільярдів доларів. Водночас європейські союзники за цей період надали понад 100 мільйонів доларів.

"Тому ми часто говоримо про розподіл тягаря та необхідності розподілу тягаря. Щодо України, то це очевидно: ми це бачили й бачитимемо. Україна знає, що її майбутнє - це вільна динамічна демократія. А шлях України до НАТО та Євросоюзу залежатиме від її зусиль з реформування", - додав держсекретар США.

Він зазначив, що Україна сповнена рішучості довести ці реформи до кінця.

"Отже, це були деякі проблеми, які Альянс обговорював із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. І це була перша зустріч міністрів закордонних справ на новій Раді Україна-НАТО. Україна сидить на своєму місці за столом НАТО", - наголосив Блінкен.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Перша зустріч міністрів закордонних справ Ради НАТО - Україна проходить 28-29 листопада. У ній також взяв участь державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зокрема, міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у Брюсселі 29 листопада надали Україні рекомендації щодо первинних реформ для вступу до Альянсу.

Все, що відомо про зустріч Ради Україна-НАТО на цю мить - читайте в матеріалі РБК-Україна.