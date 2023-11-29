Украина сидит на своем месте за столом НАТО, - Блинкен

По его словам, США сосредоточились на постоянной поддержке и приверженности Украине.

"Еще один критический момент, который действительно стоит подчеркнуть - и он подкрепляется всем, что я видел здесь (на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе - ред.) за последние два дня - когда речь идет об Украине, Соединенные Штаты не одиноки", - отметил Блинкен.

Он напомнил, что США предоставили Украине помощь на сумму около 77 миллиардов долларов. В то же время европейские союзники за этот период выделили более 100 миллионов долларов.

"Поэтому мы часто говорим о распределении бремени и необходимости распределения бремени. Что касается Украины, то это очевидно: мы это видели и будем видеть. Украина знает, что ее будущее - это свободная динамическая демократия. А путь Украины в НАТО и Евросоюз будет зависеть от ее усилий по реформированию", - добавил госсекретарь США.

Он отметил, что Украина полна решимости довести эти реформы до конца.

"Следовательно, это были некоторые проблемы, которые Альянс обсуждал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. И это была первая встреча министров иностранных дел на новом Совете Украина-НАТО. Украина сидит на своем месте за столом НАТО", - подчеркнул Блинкен.

Совет Украина-НАТО

Напомним, Совет Украина-НАТО был создан по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Первая встреча министров иностранных дел Совета НАТО – Украина проходит 28-29 ноября. В ней также принял участие государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В частности, министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе 29 ноября предоставили Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс.

Все, что известно о встрече Совета Украина-НАТО на этот момент - читайте в материале РБК-Украина.