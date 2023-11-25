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Блінкен візьме участь у першій міністерській зустрічі Ради Україна - НАТО

Субота 25 листопада 2023 19:21
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Блінкен візьме участь у першій міністерській зустрічі Ради Україна - НАТО Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у першій міністерській зустрічі Ради Україна - НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

За даними відомства, Блінкен вирушить до Брюсселя 27-29 листопада для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО, включно з першою зустріччю міністрів закордонних справ Ради НАТО-Україна.

"Держсекретар Блінкен підкреслить непохитну прихильність НАТО до України в її боротьбі з російською агресією, наголосить на нашій підтримці демократії та регіональної стабільності на Західних Балканах, а також обговорить пріоритети Вашингтонського саміту в липні 2024 року", - ідеться в повідомленні.

Рада Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що створення Ради Україна – НАТО суттєво зміцнило б партнерство між Альянсом та Україною, адже це структура, яка дозволяє приймати спільні рішення.

Однак в Україні не так позитивно відреагували на цю пропозицію. Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що заснування Ради Україна - НАТО має супроводжуватися чітким кроком, який наблизить державу до членства.

Про те, що відомо про Раду Україна-НАТО і що не влаштовує Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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