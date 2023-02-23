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Україна у січні 2023 року опустилася на 35-те місце у світі за обсягами виплавки сталі

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Четвер 23 лютого 2023 17:59
Україна у січні 2023 року опустилася на 35-те місце у світі за обсягами виплавки сталі Фото: Україна в січні 2023 року опустилася на 35-е місце у світі за обсягами виплавки сталі (gmk center)
Автор: Юлія Бойко

Українські металургійні компанії за підсумками січня 2023 року скоротили виробництво сталі на 84,7% порівняно з відповідним місяцем 2022-го - до 284 тис. т. Таким чином Україна опустилася на 35-е місце в глобальному рейтингу 64 країн -виробників сталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані World Steel Association.

У січні 2022 року Україна посідала 13-те місце у глобальному рейтингу, з обсягом виплавки стали 1,85 млн т.

У першу трійку країн-виробників, за версією World Steel, увійшли Китай – 79,5 млн т, Індія - 10,9 млн т, та Японія - 7,2 млн т.

Нагадаємо, раніше директор ГМК Центру Станіслав Зінченко заявив, що металургійна галузь в Україні переживає важку кризу через втрату підприємств, брак персоналу та складну логістику, адже через обстріли та блокування чорноморських портів обсяги виробництва та експорту в галузі обвалилися на 85, а подекуди і на 100%.

Своєю чергою, президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах зазначив, що питання порятунку українського гірничо-металургійного комплексу необхідно розглядати у площині національної та економічної безпеки, тому влада має діяти системно та комплексно.

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