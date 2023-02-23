ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина в январе 2023 года опустилась на 35-е место в мире по объемам выплавки стали

Новина українською →
Четверг 23 февраля 2023 17:59
Украина в январе 2023 года опустилась на 35-е место в мире по объемам выплавки стали Фото: Украина в январе 2023 года опустилась на 35-е место в мире по объемам выплавки стали (gmk center)
Автор: Юлия Бойко

Украинские металлургические компании по итогам января 2023 года сократили производство стали на 84,7% по сравнению с соответствующи месяцем 2022-го - до 284 тыс. т. Таким образом, Украина опустилась на 35-е место в глобальном рейтинге 64 стран-производителей стали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные World Steel Association.

В январе 2022 года Украина занимала 13-е место в глобальном рейтинге, с объемом выплавки стали в 1,85 млн т.

В первую тройку стран-производителей, по версии World Steel, вошли Китай - 79,5 млн т, Индия - 10,9 млн т, и Япония - 7,2 млн т.

Напомним, ранее директор ГМК Центра Станислав Зинченко заявил, что металлургическая отрасль в Украине переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики, ведь из-за обстрелов и блокировок черноморских портов объемы производства и экспорта в отрасли обвалились на 85, а кое-где и на 100%.

В свою очередь, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах отметил, что вопрос спасения украинского горно-металлургического комплекса необходимо рассматривать в плоскости национальной и экономической безопасности, поэтому власть должна действовать системно и комплексно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнес
NEWS
Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира (трансляция)
Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира (трансляция)
DAILY
Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город