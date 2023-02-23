Украина в январе 2023 года опустилась на 35-е место в мире по объемам выплавки стали

Украинские металлургические компании по итогам января 2023 года сократили производство стали на 84,7% по сравнению с соответствующи месяцем 2022-го - до 284 тыс. т. Таким образом, Украина опустилась на 35-е место в глобальном рейтинге 64 стран-производителей стали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные World Steel Association.

В январе 2022 года Украина занимала 13-е место в глобальном рейтинге, с объемом выплавки стали в 1,85 млн т.

В первую тройку стран-производителей, по версии World Steel, вошли Китай - 79,5 млн т, Индия - 10,9 млн т, и Япония - 7,2 млн т.

Напомним, ранее директор ГМК Центра Станислав Зинченко заявил, что металлургическая отрасль в Украине переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики, ведь из-за обстрелов и блокировок черноморских портов объемы производства и экспорта в отрасли обвалились на 85, а кое-где и на 100%.

В свою очередь, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах отметил, что вопрос спасения украинского горно-металлургического комплекса необходимо рассматривать в плоскости национальной и экономической безопасности, поэтому власть должна действовать системно и комплексно.