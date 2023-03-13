Україна шукає шляхи, як прискорити розмінування та допомогти аграріям, - Зеленський

"Обговорили сьогодні також гуманітарне розмінування – те, що життєво важливо, в буквальному сенсі. Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через ворожі міни та снаряди, що не розірвалися", - йдеться у заяві.

Зеленський пояснив, що суттєва частина цієї території - це земля українських аграріїв, земля, що оброблялась.

"Тож сьогодні обговорили, як активізувати цю роботу: пришвидшити гуманітарне розмінування, збільшити відповідну співпрацю з партнерами. І обговорили, як підтримати наших аграріїв. Почалась уже друга посівна за час повномасштабної війни", - додав президент.

Глава держави нагадав, що минулого року героїчні зусилля українських фермерів, усіх працівників і працівниць аграрної сфери дозволили зберегти українське аграрне виробництво - глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки. Він подякував всім, хто зробив свій внесок у цю сферу, а відповідні кроки на підтримку галузі вже опрацьовує уряд.