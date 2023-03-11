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РФ обстрілює українські поля, щоб зруйнувати найважливішу галузь економіки України, - NYT

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Україна, Субота 11 березня 2023 21:06
РФ обстрілює українські поля, щоб зруйнувати найважливішу галузь економіки України, - NYT Фото: РФ обстрілює українські поля, щоб зруйнувати найважливішу галузь економіки України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська націлені на поля України та сільгоспобладнання, щоб заморити українців голодом та зруйнувати одну з найважливіших рушійних сил економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За оцінками HALO Trust, всесвітньої організації з розмінування, міни та вибухові речовини могли забруднити територію розміром із Великобританію.

У жодному регіоні ця проблема не стоїть так гостро, як у Херсонській області, де російські війська практично скрізь залишили вибухівку після того, як українські війська звільнили частину територій. Фермери вважають, що окупанти руйнують найважливішу галузь економіки України.

"Область є однією із сільськогосподарських житниць України, яка до війни славилася своїми кавунами та помідорами, а також великим виробником зерна та соняшникової олії. Згідно з державною статистикою, до вторгнення Росії Херсон виробляв більше овочів за обсягом, ніж будь-яка інша область України", - йдеться у матеріалі.

Ще зарано робити оцінки того, скільки часу може знадобитися для знешкодження всіх мін у Херсонській області. Значні ділянки звільненої території залишаються в зоні досяжності російських артилерійських установок і щодня зазнають обстрілів, у тому числі касетними боєприпасами.

На зерносховищі в Херсонській області, що належить компанії "Нібулон", одному з найбільших у країні експортерів сільськогосподарської продукції, після проходу російських військ не залишилося жодної непошкодженої будівлі.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 березня, у Миколаївській області зафіксували три випадки, коли цивільні підірвались на мінах.

Під час виконання польових робіт у селі Зелений Гай Херсонської області трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

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