Украина ищет пути, как ускорить разминирование и помочь аграриям, - Зеленский

"Обсудили сегодня также гуманитарное разминирование - то, что жизненно важно, в буквальном смысле. По состоянию на сегодня более 170 тысяч квадратных километров нашей территории остаются опасными из-за неразорвавшихся вражеских мин и снарядов", - говорится в заявлении.

Зеленский объяснил, что существенная часть этой территории - это земля украинских аграриев, обрабатываемая земля.

"Так что сегодня обсудили, как активизировать эту работу: ускорить гуманитарное разминирование, увеличить соответствующее сотрудничество с партнерами. И обсудили, как поддержать наших аграриев. Началась уже вторая посевная за время полномасштабной войны", - добавил президент.

Глава государства напомнил, что в прошлом году героические усилия украинских фермеров, всех работников и работниц аграрной сферы позволили сохранить украинское аграрное производство - глобальную роль Украины как гаранта продовольственной безопасности. Он поблагодарил всех, кто внес свой вклад в эту сферу, а ответные шаги в поддержку отрасли уже прорабатывает правительство.