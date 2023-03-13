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Україна шукає шляхи, як прискорити розмінування та допомогти аграріям, - Зеленський

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Україна, Понеділок 13 березня 2023 21:56
Україна шукає шляхи, як прискорити розмінування та допомогти аграріям, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Понад 170 тисяч квадратних кілометрів в Україні залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Обговорили сьогодні також гуманітарне розмінування – те, що життєво важливо, в буквальному сенсі. Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через ворожі міни та снаряди, що не розірвалися", - йдеться у заяві.

Зеленський пояснив, що суттєва частина цієї території - це земля українських аграріїв, земля, що оброблялась.

"Тож сьогодні обговорили, як активізувати цю роботу: пришвидшити гуманітарне розмінування, збільшити відповідну співпрацю з партнерами. І обговорили, як підтримати наших аграріїв. Почалась уже друга посівна за час повномасштабної війни", - додав президент.

Глава держави нагадав, що минулого року героїчні зусилля українських фермерів, усіх працівників і працівниць аграрної сфери дозволили зберегти українське аграрне виробництво - глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки. Він подякував всім, хто зробив свій внесок у цю сферу, а відповідні кроки на підтримку галузі вже опрацьовує уряд.

Нагадаємо, що російські війська націлені на поля України та сільгоспобладнання, щоб заморити українців голодом та зруйнувати одну з найважливіших рушійних сил економіки країни.

Під час виконання польових робіт у селі Зелений Гай Херсонської області трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

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