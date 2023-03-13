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Украина ищет пути, как ускорить разминирование и помочь аграриям, - Зеленский

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Украина, Понедельник 13 марта 2023 21:56
Украина ищет пути, как ускорить разминирование и помочь аграриям, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Более 170 тысяч квадратных километров в Украине остаются опасными из-за неразорвавшихся вражеских мин и снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Обсудили сегодня также гуманитарное разминирование - то, что жизненно важно, в буквальном смысле. По состоянию на сегодня более 170 тысяч квадратных километров нашей территории остаются опасными из-за неразорвавшихся вражеских мин и снарядов", - говорится в заявлении.

Зеленский объяснил, что существенная часть этой территории - это земля украинских аграриев, обрабатываемая земля.

"Так что сегодня обсудили, как активизировать эту работу: ускорить гуманитарное разминирование, увеличить соответствующее сотрудничество с партнерами. И обсудили, как поддержать наших аграриев. Началась уже вторая посевная за время полномасштабной войны", - добавил президент.

Глава государства напомнил, что в прошлом году героические усилия украинских фермеров, всех работников и работниц аграрной сферы позволили сохранить украинское аграрное производство - глобальную роль Украины как гаранта продовольственной безопасности. Он поблагодарил всех, кто внес свой вклад в эту сферу, а ответные шаги в поддержку отрасли уже прорабатывает правительство.

Напомним, что российские войска нацелены на поля Украины и сельхозоборудование, чтобы уморить украинцев голодом и разрушить одну из важнейших движущих сил экономики страны.

Во время выполнения полевых работ в селе Зеленый Гай Херсонской области трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате один человек погиб, еще один - получил ранения.

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