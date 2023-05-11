Україна ще не виграла війну, однак Росія вже зазнала військової поразки, - Боррель

"Це кривава війна, але Росія вже програла цю війну. Україна ще не перемогла, але Росія явно зазнала військової поразки", - заявив Боррель.

Як відзначив голова зовнішньополітичного відомства ЄС, Росія зазнала поразки, коли провалила свою спробу захопити Київ "за пару тижнів" й не змогла захопити Бахмут.

Водночас Боррель застеріг бути обережними й не ділити світ на Захід й решту, оскільки Росія була б щаслива заявити про підтримку з боку "решти світу".

"Багато людей недостатньо рішуче засуджують Росію. Вони голосували в Організації Об'єднаних Націй проти Росії... Але потім я чую деяких світових лідерів, які недостатньо рішуче засуджують російську агресію проти України", - додав Боррель.