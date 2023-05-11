Украина еще не выиграла войну, однако Россия уже потерпела военное поражение, - Боррель

"Это кровавая война, но Россия уже проиграла эту войну. Украина еще не победила, но Россия явно потерпела военное поражение", - заявил Боррель.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства ЕС, Россия потерпела поражение, когда провалила свою попытку захватить Киев "за пару недель" и не смогла захватить Бахмут.

В то же время Боррель предостерег быть осторожными и не делить мир на Запад и всех остальных, поскольку Россия была бы счастлива заявить о поддержке со стороны "остального мира".

"Многие люди недостаточно решительно осуждают Россию. Они голосовали в Организации Объединенных Наций против России... Но потом я слышу некоторых мировых лидеров, которые недостаточно решительно осуждают российскую агрессию против Украины", - добавил Боррель.