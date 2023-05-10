ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк розкритикував заклики припинити допомагати Україні "заради миру"

Новость на русском →
Середа 10 травня 2023 17:00
Подоляк розкритикував заклики припинити допомагати Україні "заради миру" Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Припинення допомоги Україні озброєнням жодним чином не зупинить війну, оскільки це призведе лише до її масштабування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Повторю... Припиненням постачання зброї Україні абсолютно точно не можна припинити війну негайно. Це чистий оксюморон. Негайне виведення окупаційних військ Росії з чужої суверенної території - єдине рішення", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, припинення поставок зброї Україні загрожуватиме:

  • масштабування війни;
  • перенесенням війни на інші території;
  • збільшення воєнних злочинів;
  • тотальним знищенням цивільного населення.

Відзначимо, глава євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що припинення надання військової допомоги Україні призведе до "миру", однак він не буде справедливим.

"Я знаю, як закінчити війну негайно: я припиняю надавати військову допомогу Україні, і Україна має капітулювати за кілька днів. Ось і все, війна закінчилася. Але як закінчилася? З переможеною, окупованою країною, перетвореною в таку маріонеткову країну, як Білорусь, позбавлену своїх свобод", - заявив Боррель.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також прокоментував ситуацію довкола сварки Євгена Пригожина й Міноборони Росії. Як відзначив радник голови Офісу президента, голова ПВК "Вагнера" досяг "цугцвангу", оскільки кожен з наступних його кроків, ймовірно, призведе до його ліквідації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна в Україні
NEWS
Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного
Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії