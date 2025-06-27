Україна все ще сподівається на старт переговорів про членство в ЄС

Офіційний Київ сподівається на відкриття першого переговорного кластера в процесі вступу України до Європейського Союзу.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку чиновника у соцмережі Х.

"Партнери позитивно оцінили прогрес реформ, які Україна впроваджує в умовах війни, та закликали рухатися далі в процесі євроінтеграції. Підтверджено готовність до відкриття першого переговорного кластеру", - написала Стефанішина.

Вона зазначила, що очікує на відкриття першого кластеру в межах процесу вступу.

Саміт Європейського Союзу

У Брюсселі 26 та 27 червня проходить саміт лідерів країн Європейського Союзу.

За підсумками першого дня зустрічі, 26 з 27-ми країн-членів ЄС висловили готовність продовжувати надавати Україні фінансову допомогу та робити це у довгостроковій перспективі.

Рішення не підтримала Угорщина. Офіційно це свідчить, що відкриття першого переговорного кластеру не відбудеться, доки Будапешт не змінить свою позицію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує від країн ЄС чіткого сигналу щодо майбутнього членства країни в блоці.

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