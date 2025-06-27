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Украина все еще надеется на старт переговоров о членстве в ЕС

Пятница 27 июня 2025 00:13
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Украина все еще надеется на старт переговоров о членстве в ЕС Фото: вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Официальный Киев надеется на открытие первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу чиновника в соцсети Х.

Она отметила, что ожидает открытия первого кластера в рамках процесса вступления.

"Партнеры положительно оценили прогресс реформ, которые Украина внедряет в условиях войны, и призвали двигаться дальше в процессе евроинтеграции. Подтверждена готовность к открытию первого переговорного кластера", - написала Стефанишина.

Саммит Европейского Союза

В Брюсселе 26 и 27 июня проходит саммит лидеров стран Европейского Союза.

По итогам первого дня встречи, 26 из 27-ми стран-членов ЕС выразили готовность продолжать оказывать Украине финансовую помощь и делать это в долгосрочной перспективе.

Решение не поддержала Венгрия. Официально это свидетельствует, что открытие первого переговорного кластера не состоится, пока Будапешт не изменит свою позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от стран ЕС четкого сигнала касательно будущего членства страны в блоке.

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Евросоюз Ольга Стефанишина
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