Украина в серии буллитов уступила Великобритании на старте ЧМ по хоккею

Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею в Дивизионе 1А. В первом матче подопечные Дмитрия Христича уступили команде Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Хоккей, Чемпионат мира в Дивизионе 1А, 1-й тур

Украина - Великобритания - 3:4 (серия буллитов)

Шайбы: Захаров, 25:45, Трахт, 32:01, Бородай, 49:16 - Уоллер, 11:08, Перлини, 21:30, О'Коннор, 52:42, Лейк - решающий буллит

В первой игре соперником "сине-желтых" стал рейтинг-фаворит турнира - сборная Великобритании, которая в прошлом году выступала в элитном дивизионе.

Британцы - возрастная и очень опытная команда с рядом натурализованных североамериканцев в составе. А что такое опыт в хоккее - показал первый период.

Украинцы имели значительное преимущество, доминировали на льду, но конвертировать это хотя бы в одну заброшенную шайбу не сумели. Два очень перспективных момента имел Виктор Захаров, в крестовину ворот мощным броском попал Игорь Мережко. Однако шайба оказалась в наших воротах, которые в этом матче защищал 18-летний дебютант - голкипер канадского "Торонто Пэтриотс" Александр Левшин. Первая же опасная атака завершилась набросом на пятачок украинцев, где Джош Уоллер подставил клюшку, дезориентировав нашего вратаря.

На старте второго периода ситуация у наших ворот повторилась, как под копирку: только теперь наигранную комбинацию точным касанием шайбы завершил Бретт Перлини - 0:2.

Надо отдать должное "сине-желтым", которые в этой тяжелой ситуации не расклеились и довольно быстро сумели исправить положение. Сначала Захаров после великолепного паса Андрея Денискина вышел один на один с голкипером и на этот раз не промахнулся. А потом Даниил Трахт мастерским броском завершил атакующую комбинацию украинцев.

До перерыва наша команда могла и выйти вперед, но Захаров, выкатившись на ворота британцев, не смог переиграть голкипера. После второго периода равенство - 2:2.

В заключительной 20-минутке украинцы вышли вперед, после броска Дениса Бородая. Но к сожалению не смогли сохранить победу: стали действовать на удержание счета и пропустили от Бена О'Коннора. 3:3 - счет основного времени.

Команды продолжили спор в овертайме, где на площадке действовали по три полевых игрока. В дополнительное время дважды мог отличиться Трахт, однако и у украинских ворот возникали пожары. В итоге дополнительное время завершилось без заброшенных шайб и противостояние перешло в серию буллитов.

Там "сине-желтые" не сумели реализовать ни одной попытки, тогда как соперники отличились трижды.