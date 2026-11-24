Україна серед п'яти країн, що найактивніше експериментують з агентною державою, - експерт
Україна належить до п'яти країн, що найактивніше експериментують з агентною державою, за оцінкою співзасновника ініціативи Agentic State, і може стати глобальним орієнтиром для частини цієї моделі. Головним ризиком використання агентного ШІ в уряді названо бездіяльність, а системні результати, на думку ініціативи, стануть очевидні для лідерів за кілька років.
Про це РБК-Україна розповів Луукас Ільвес, співзасновник ініціативи Agentic State і колишній радник ексміністра цифрової трансформації Михайла Федорова з питань штучного інтелекту.
Головне:
- Роль України: Луукас Ільвес вважає Україну однією з п'яти країн, які найактивніше експериментують з агентною державою, і сподівається, що в деяких частинах цієї моделі вона стане глобальним орієнтиром.
- Головний ризик: За його словами, найбільший ризик використання ШІ в уряді - бездіяльність, бо зловмисники вже застосовують агентні інструменти для технічних кібератак і соціальної інженерії.
- Україна та Естонія: Ільвес вважає, що Україна багато в чому випереджає Естонію, зокрема за наявністю агентного державного застосунку, але першість називає радше маркетинговим трюком.
- Результати: Перші практичні застосування вже є, вплив і заощадження стануть помітними за рік-два, а системні результати для лідерів, за його оцінкою, з'являться за кілька років.
Як з'явилася ініціатива Agentic State
За словами Ільвеса, у 2025 році він із кількома колегами почав вивчати, що вміють агенти та як вони можуть змінити публічне управління, так само як його змінила цифрова трансформація.
У травні 2025 року він разом із німцем Мануелем Кіліаном, який тоді керував GovTech-аналітичним центром у Берліні, опублікував першу "білу книгу" на близько 40 сторінок. До неї долучилися колишній головний директор з ШІ Естонії та Тіагу Пейшоту зі Світового банку.
Розширену версію з багатьма співавторами, зокрема з України (Михайло Федоров, Валерія Іонан, Данило Цьвок), опублікували в жовтні 2025 року на Tallinn Digital Summit. Ще у вересні Федоров на Lviv IT Arena сказав, що Україна хоче стати першою у світі агентною державою.
За словами Ільвеса, сьогодні відстежують уже сотні випадків, коли уряди запроваджують агентів. Втім, ідея агентної держави, за його словами, полягає в системній трансформації.
"Багато країн над цим думають, але я не вважаю, що хтось уже справді це зробив", - зазначив Ільвес.
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Для чого ШІ в уряді
Ільвес пояснює, що раніше GovTech добре автоматизував детерміновані процеси з чіткою правильною відповіддю, як-от право на виплату чи зміна адреси.
Агенти ж корисні там, де потрібні судження, наприклад, під час видачі будівельних дозволів. Він навів приклад: у ДІАМ в Україні тепер є 15-хвилинний будівельний сертифікат.
"Без ШІ так зробити не вийшло б", - наголосив Ільвес.
Другий напрям - поєднання кількох послуг для рідкісних життєвих ситуацій. За словами Ільвеса, агент може об'єднувати частини послуг, як деталі "Лего", зокрема й публічного та приватного секторів.
Третій - створення програмного забезпечення: якщо раніше була потрібна технологічна команда, то тепер, зазначає він, "двоє-троє профільних фахівців, не технологів, можуть створити інструмент чи дашборд".
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Яка роль України?
Ільвес вважає, що Україна належить до п'яти країн, які найактивніше експериментують з агентною державою.
Він сподівається, що через два-три роки "золотим стандартом" для громадянського агента, підключеного до застосунку, вважатимуть Дія.AI, так само як сьогодні для громадянських застосунків еталон - Україна.
За його словами, заступник губернатора Токіо розповів, що застосунок міста за рік дійшов від нуля до 50% мешканців, і додав: "Так, Дія була нашою моделлю. Ми скопіювали Дію".
За словами Ільвеса, найскладніша частина полягає не в технології, а в зміні бізнес-процесів.
Менш цифровізованою частиною адміністрування в Україні він назвав регіональну й місцеву владу: не тому, що люди не здатні, а тому, що в них багато доручень і потрібен час.
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Які ризики бачить співзасновник Agentic State
"Головний ризик - нічого не робити", - каже Ільвес.
За його словами, зловмисники з агентними інструментами стали неймовірно спроможними: вони знаходять діри в програмному забезпеченні зі швидкістю ШІ й використовують соціальну інженерію.
Він розповів, що за останні місяці у ПЗ Microsoft виявили більше помилок за місяць, ніж за всю попередню історію компанії.
Ільвес також попередив, що вам може зателефонувати знайомий, який говорить дуже гарною українською, а насправді це буде російський розвідник.
Протистояти цьому, за його словами, можна лише самим широко використовуючи ШІ, змінюючи програмне забезпечення, щоб воно реагувало зі швидкістю ШІ, і розробляючи способи верифікації цифрової ідентичності людей і машин.
Щодо етики Ільвес зазначив, що питання не в тому, "чи етичний ШІ, а в тому, чи етична й прозора система і чи може ШІ зробити її кращою".
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Естонія, результати та спільні проєкти
На запитання, хто стане першою агентною державою, Ільвес відповів, що Україна планує це зробити, а Естонія, на його думку, буде однією з перших.
Він вважає, що сьогодні Україна багато в чому випереджає Естонію: в Естонії, за його словами, немає агентного державного застосунку, а щодо внутрішніх платформ агентної держави Україна пройшла далі.
"Бути першим - радше маркетинговий трюк", - сказав він, додавши, що важливіше мати клуб країн, які вчаться одна в одної.
Перші практичні застосування, за словами Ільвеса, вже є: у Сінгапурі держслужбовці створили сотні застосунків, в ОАЕ кожне відомство має щонайменше одного агента, що працює вживу. Вплив і заощадження, на його думку, стануть помітними за рік-два, а системні результати для лідерів - за кілька років.
Спільні українсько-естонські проєкти він вважає можливими, але складними не технологічно, а через трансформацію сфер, зокрема охорони здоров'я та правосуддя.
Серед напрямів співпраці Ільвес назвав кібербезпеку, Талліннський механізм та ІТ-коаліцію. Він також наголосив на агентній обороні й вважає, що Україна тут "на 100 відсотків світовий лідер", а Естонії варто вчитися в неї.
Дякуємо команді eGA та проєкту Європейського Союзу DT4UA за допомогу в організації матеріалу.