Україна розширює власне виробництво боєприпасів: до співпраці долучилась Чехія
Чеська компанія Excalibur Army відкрила офіційне представництво в Україні та планує налагодити спільне виробництво артилерійських снарядів у співпраці з "Українською бронетехнікою".
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службі компанії.
Варто нагадати, що компанія Excalibur Army є одним з найбільших постачальників озброєння до України. А відкриття представництва має на меті допомогти з спільним виробництвом артилерійських боєприпасів калібру країн НАТО.
Місцеве відділення Excalibur Army відповідатиме за замовлення, технічні консультації та документацію.
Ключовим напрямком роботи нового представництва Excalibur Army в Україні стане спільне виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та 105 мм у партнерстві з компанією "Українська бронетехніка".
Очікується, що відкриття представництва сприятиме запуску виробничих ліній уже в поточному році. Початковий рівень локалізації становитиме близько 50%, включаючи виробництво вибухової частини, а з часом ця частка має зрости до 80%.
Як зазначив генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, підприємство готове виготовити понад 100 тисяч одиниць 155-мм снарядів і ще 50 тисяч - калібру 105 мм одразу після надходження державного замовлення. Окрім того, реалізація спільного проєкту створить нові робочі місця для українських фахівців.
"Чеська ініціатива"
Нагадаємо, минулого року президент Чехії Петер Павел заявив про те, що його країна знайшла 800 тисяч снарядів, які можна придбати для України. Для цього потрібне було фінансування інших партнерів. Пізніше спало відомо, що в рамках "чеської ініціативи" Україна отримала значно більше снарядів.
Нещодавно стало відомо, що Чехія в рамках своєї ініціативи цьогоріч зможе надати Україні стільки ж боєприпасів, як і у 2024 році, а саме 1,5 млн одиниць.
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