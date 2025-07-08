Украина расширяет собственное производство боеприпасов: к сотрудничеству присоединилась Чехия

Чешская компания Excalibur Army открыла официальное представительство в Украине и планирует наладить совместное производство артиллерийских снарядов в сотрудничестве с "Украинской бронетехникой".

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе компании.

Стоит напомнить, что компания Excalibur Army является одним из крупнейших поставщиков вооружения в Украину. А открытие представительства имеет целью помочь с совместным производством артиллерийских боеприпасов калибра стран НАТО. Местное отделение Excalibur Army будет отвечать за заказы, технические консультации и документацию. Ключевым направлением работы нового представительства Excalibur Army в Украине станет совместное производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 105 мм в партнерстве с компанией "Украинская бронетехника". Ожидается, что открытие представительства будет способствовать запуску производственных линий уже в текущем году. Начальный уровень локализации составит около 50%, включая производство взрывчатой части, а со временем эта доля должна вырасти до 80%. Как отметил генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас, предприятие готово изготовить более 100 тысяч единиц 155-мм снарядов и еще 50 тысяч - калибра 105 мм сразу после поступления государственного заказа. Кроме того, реализация совместного проекта создаст новые рабочие места для украинских специалистов.