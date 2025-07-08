Украина расширяет собственное производство боеприпасов: к сотрудничеству присоединилась Чехия
Чешская компания Excalibur Army открыла официальное представительство в Украине и планирует наладить совместное производство артиллерийских снарядов в сотрудничестве с "Украинской бронетехникой".
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе компании.
Стоит напомнить, что компания Excalibur Army является одним из крупнейших поставщиков вооружения в Украину. А открытие представительства имеет целью помочь с совместным производством артиллерийских боеприпасов калибра стран НАТО.
Местное отделение Excalibur Army будет отвечать за заказы, технические консультации и документацию.
Ключевым направлением работы нового представительства Excalibur Army в Украине станет совместное производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 105 мм в партнерстве с компанией "Украинская бронетехника".
Ожидается, что открытие представительства будет способствовать запуску производственных линий уже в текущем году. Начальный уровень локализации составит около 50%, включая производство взрывчатой части, а со временем эта доля должна вырасти до 80%.
Как отметил генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас, предприятие готово изготовить более 100 тысяч единиц 155-мм снарядов и еще 50 тысяч - калибра 105 мм сразу после поступления государственного заказа. Кроме того, реализация совместного проекта создаст новые рабочие места для украинских специалистов.
"Чешская инициатива"
Напомним, в прошлом году президент Чехии Петер Павел заявил о том, что его страна нашла 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Для этого нужно было финансирование других партнеров. Позже стало известно, что в рамках "чешской инициативы" Украина получила значительно больше снарядов.
Недавно стало известно, что Чехия в рамках своей инициативы в этом году сможет предоставить Украине столько же боеприпасов, как и в 2024 году, а именно 1,5 млн единиц.
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