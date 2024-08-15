Україна розширює переговорну групу щодо обміну полонених, - Малюк

Малюк повідомив, що Україна розширює переговорну групу, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Відтепер, до неї також входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

"Я впевнений, що саме такий варіант дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України, щоб повертати їх додому. Саме синергія і поєднання наших зусиль якнайшвидше дасть відповідні плоди", - заявив глава СБУ.

Він зауважив, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних громадян, зокрема і тих, кого Росія незаконно утримує ще з 2014 року.

"Повернення українських оборонців - це надпріоритне завдання, поставлене Верховним головнокомандувачем, Президентом Володимиром Зеленським. І це вагома частинка нашого функціоналу. Окрім того, бійці СБУ успішно працюють, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд", - відзначив Малюк.