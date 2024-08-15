Украина расширяет переговорную группу по обмену пленных, - Малюк

Малюк сообщил, что Украина расширяет переговорную группу, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов. Теперь, в нее также будут входить представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.

"Я уверен, что именно такой вариант позволит соединить наши усилия и более эффективно бороться за каждого защитника Украины, чтобы возвращать их домой. Именно синергия и сочетание наших усилий как можно быстрее даст соответствующие плоды", - заявил глава СБУ.

Он отметил, что это касается организации обменов не только в отношении военнослужащих, но и гражданских граждан, в том числе тех, кого Россия незаконно удерживает еще с 2014 года.

"Возвращение украинских защитников - это сверхприоритетная задача, поставленная Верховным главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским. И это весомая часть нашего функционала. Кроме того, бойцы СБУ успешно работают, чтобы максимально пополнить наш обменный фонд", - отметил Малюк.