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Україна розширює ініціативу Grain from Ukraine на дунайські порти

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна розширює міжнародну гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine, в межах якої продовольство відправляють до країн Африки та Азії, на дунайські порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Сьогодні Уряд затвердить постанову про те, що наші дунайські порти відтепер будуть залучені до надання гуманітарної допомоги у вигляді пшениці та кукурудзи країнам Африки й Азії", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що йдеться про ініціативу президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine, яка тепер буде стосуватися й дунайських портів України. 

"Це наш внесок у світову продовольчу безпеку. Працюємо з ООН та іншими нашими партнерами, аби повноцінно відновити аграрний експорт з України та остаточно розблокувати наші чорноморські порти", - додав прем'єр-міністр.

Grain from Ukraine

У листопаді 2022 року Зеленський оголосив про ініціативу Grain from Ukraine. У її межах українське продовольство відправляється до країн Африки та Азії, жителі яких страждають від голоду.

При цьому у липні цього року Росія заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито "невиконання її умов". Країна-терорист також почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України. Після цього курсування суден стало ще більш небезпечним.

При цьому у серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Денис Шмигальзерновий коридор