Украина расширяет инициативу Grain from Ukraine на дунайские порты

"Сегодня правительство утвердит постановление о том, что наши дунайские порты отныне будут привлечены к оказанию гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что речь идет об инициативе президента Украины Владимира Зеленского Grain from Ukraine, которая теперь будет касаться и дунайских портов Украины.

"Это наш вклад в мировую продовольственную безопасность. Работаем с ООН и другими нашими партнерами, чтобы полноценно восстановить аграрный экспорт из Украины и окончательно разблокировать наши черноморские порты", - добавил премьер-министр.

Grain from Ukraine

В ноябре 2022 года Зеленский объявил об инициативе Grain from Ukraine. В ее рамках украинское продовольствие отправляется в страны Африки и Азии, жители которых страдают от голода.

При этом в июле этого года Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы "невыполнения его условий". Страна-террорист также начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины. После этого курсирование судов стало еще более опасным.

При этом в августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

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