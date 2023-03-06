Украина расширила запрос на военную помощь от США, - Reuters

Правительство Украины попросило Соединенные Штаты расширить военную помощь для Вооруженных сил. В частности, власти попросили передать противоброневые бомбы, содержащиеся в кассетных снарядах MK-20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам двух американских законодателей, Украина хочет использовать бомбы из кассетных снарядов, чтобы сбрасывать их с беспилотников на российские силы.

Киев призвал членов Конгресса оказать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку оружия, но нет никакой уверенности в том, что администрация Байдена даст на это свое согласие.

Кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах, обычно выпускают большое количество мелких бомб, которые могут убивать без разбора на большой территории, угрожая гражданскому населению.

Представители США Джейсон Кроу и Адам Смит, которые входят в комитет по вооруженным силам Палаты представителей заявили, что Украина хочет получить MK-20, кассетную бомбу воздушного базирования, для выпуска отдельных взрывчатых веществ с беспилотников. По их словам, это дополнение к 155-мм артиллерийским кассетным снарядам, которые Украина уже запросила.

По их словам, на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце украинские чиновники призвали американских законодателей добиваться одобрения Белого дома.

Напомним, 3 марта Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн долларов.

Кроме того, США в начале марта отправят Украине очередной транш финансовой помощи.

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