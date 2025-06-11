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Україна розробляє нові дрони для захисту енергетики, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні займаються розробкою нових дронів-перехоплювачів. Вони допоможуть захистити енергетичні об'єкти від атак росіян.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час саміту Україна - Південно-Східна Європа, який проходить в Одесі.

Глава держави розповів про кілька рівнів захисту об'єктів енергетики.

"Україна захищає і будує, на це йдуть великі гроші, завжди їх не вистачає повністю. Але насамперед захист - це системи ППО. Я не буду говорити, які системи і де у нас розташовані, яку енергетику вони захищають. Щойно росіяни розуміють, де наші системи ППО розташовані, вони атакують їх, тому ми постійно змінюємо маршрути наших систем ППО", - зазначив він.

За його словами, зараз росіяни запускають по Україні понад 300 дронів на добу.

"У нас є зброя деяка, яка в розробці. Деякі речі розроблені, і ми намагаємося знайти більше коштів для масового виробництва. Це різні варіанти дронів-перехоплювачів тощо", - додав Зеленський.

Дрони-перехоплювачі

Нагадаємо, ще 18 травня Сили безпілотних систем заявляли про те, що їм вдалося знищити 100 ворожих безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів.

Вартість одного дрона-перехоплювача у 20 разів нижча, ніж, наприклад, одного "Шахеда".

Про розробку в Україні дронів для перехоплення "Шахедів" стало відомо ще у квітні.

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