Украина разрабатывает новые дроны для защиты энергетики, - Зеленский

Глава государства рассказал о нескольких уровнях защиты объектов энергетики.

"Украина защищает и строит, на это уходят большие деньги, всегда их не хватает полностью. Но в первую очередь защита - это системы ПВО. Я не буду говорить, какие системы и где у нас находятся, какую энергетику они защищают. Как только россияне понимают, где наши системы ПВО находятся, они атакуют их, поэтому мы постоянно меняем маршруты наших систем ПВО", - отметил он.

По его словам, сейчас россияне запускают по Украине более 300 дронов в сутки.

"У нас есть оружие некоторое, которое в разработке. Некоторые вещи разработаны, и мы пытаемся найти больше средств для массового производства. Это разные варианты дронов-перехватчиков и т.д.", - добавил Зеленский.