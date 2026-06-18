Україна розробила унікальний морський дрон для полювання на російські літаки

Особливості та можливості дрона

За інформацією видання, новітній безпілотний тримаран SIRENA представили на міжнародній виставці Eurosatory у Парижі. Платформу спеціально розробили для проведення складних операцій радіоелектронної боротьби (РЕБ) у закритих та спірних морських акваторіях.

Головною відмінністю безпілотника є інтегрований багатодіапазонний засіб глушіння, який працює у широкому частотному діапазоні від 300 до 6000 МГц. Завдяки цьому комплекс здатен одночасно блокувати ворожий зв’язок, навігаційні сигнали GNSS та канали управління іншими БПЛА.

Радіус ефективного електронного придушення засобів противника досягає 30 кілометрів. Для навігації та захисту тримаран обладнали радаром Pelican V1 та системою РЕБ Scorpion V5, яка здатна ефективно пригнічувати автопілот ворожих засобів та працювати по дронах-камікадзе типу "Шахед".

Озброєння та характеристики комплексу

Окрім систем глушіння, безпілотник отримав серйозне озброєння для протидії повітряним цілям:

На борту встановлено пускову установку SeaDRAGON

Комплекс здатний застосовувати ракети класу "повітря-повітря" AIM-9M Sidewinder проти авіації

Максимальна швидкість тримарана становить до 90 км/год

Корисне навантаження, яке може нести апарат до 300 кілограмів

Фото: дрон-тримаран SIRENA (militarnyi.com)

SIRENA може виконувати бойові місії в автономному, напівавтономному та дистанційному режимах.

Безпілотник здатний безперервно діяти до 24 годин, забезпечуючи захист узбережжя та ведення розвідки на відстані до 800 кілометрів від командного пункту.