Україна розробила унікальний морський дрон для полювання на російські літаки

В Україні розробили новий морський безпілотник-тримаран SIRENA. Комплекс оснащений потужними засобами радіоелектронної боротьби та ракетами для ураження російської авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".
За інформацією видання, новітній безпілотний тримаран SIRENA представили на міжнародній виставці Eurosatory у Парижі. Платформу спеціально розробили для проведення складних операцій радіоелектронної боротьби (РЕБ) у закритих та спірних морських акваторіях.
Головною відмінністю безпілотника є інтегрований багатодіапазонний засіб глушіння, який працює у широкому частотному діапазоні від 300 до 6000 МГц. Завдяки цьому комплекс здатен одночасно блокувати ворожий зв’язок, навігаційні сигнали GNSS та канали управління іншими БПЛА.
Радіус ефективного електронного придушення засобів противника досягає 30 кілометрів. Для навігації та захисту тримаран обладнали радаром Pelican V1 та системою РЕБ Scorpion V5, яка здатна ефективно пригнічувати автопілот ворожих засобів та працювати по дронах-камікадзе типу "Шахед".
Окрім систем глушіння, безпілотник отримав серйозне озброєння для протидії повітряним цілям:
SIRENA може виконувати бойові місії в автономному, напівавтономному та дистанційному режимах.
Безпілотник здатний безперервно діяти до 24 годин, забезпечуючи захист узбережжя та ведення розвідки на відстані до 800 кілометрів від командного пункту.
Нагадаємо, нещодавно українські розробники презентували іншу унікальну автономну систему для фронту. Компанія Global Mark створила підводний безпілотник "Морський тризуб" (Sea Trident), який адаптований для повністю автономних місій і здатен непомітно для ворожих радарів вражати стратегічні об'єкти на великих відстанях.
Крім того, вітчизняні оборонні компанії активно впроваджують у нові технології штучний інтелект. Детальніше про те, як наземні бойові роботи та безпілотники вчаться працювати в умовах підземелля чи повної відсутності GPS і супутникового зв'язку.