Скільки триватиме відновлення енергооб’єктів у Львівській області: відповідь ОВА
Для повного відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури у Львівській області необхідно від 8 місяців до 1 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
Він зазначив, що наслідки вчорашніх ракетних ударів росіян гірші за наслідки тих, які були у жовтні. За його словами, два з трьох ударів - це повторні атаки по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури Львівської області.
"Усі три об‘єкти зазнали критичних ушкоджень. Щоб повністю відновити роботу енергооб’єктів у нашій області до довоєнних показників, треба 8-12 місяців", - написав Козицький.
Він зазначив, що наразі Львівська область заживлена на 95%. Проте живлення відбувається за тимчасовою схемою, тому жителів закликають ощадливо споживати електроенергію. Так, наразі одночасно користуватися електроенергією можуть лише 30% абонентів Львівської області.
До того ж, НЕК "Укренерго" запровадила графіки погодинних та аварійних відключень в області.
Козицький також порівняв теперішню ситуацію з тією, яка була після масованих ударів у жовтні:
- після жовтневих ударів усі підстанції області обладнали додатковими захисними екранами;
- мобільні оператори також швидше змогли налагодити роботу в екстрених умовах - за допомогою дизель-генераторів;
- було підготовлено більше спеціальних автомобілів з гучномовцями, які інформували про завершення тривоги там, де не було електроенергії і, відповідно, не працювали електросирени.
Нагадаємо, вчора росіяни випустили по Львівській області понад 10 ракет.
Загалом 15 листопада окупанти атакували Україну 96 крилатими ракетами, 75 з них вдалося збити.
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