Скільки триватиме відновлення енергооб’єктів у Львівській області: відповідь ОВА

Для повного відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури у Львівській області необхідно від 8 місяців до 1 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького .

Він зазначив, що наслідки вчорашніх ракетних ударів росіян гірші за наслідки тих, які були у жовтні. За його словами, два з трьох ударів - це повторні атаки по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури Львівської області.

"Усі три об‘єкти зазнали критичних ушкоджень. Щоб повністю відновити роботу енергооб’єктів у нашій області до довоєнних показників, треба 8-12 місяців", - написав Козицький.

Він зазначив, що наразі Львівська область заживлена на 95%. Проте живлення відбувається за тимчасовою схемою, тому жителів закликають ощадливо споживати електроенергію. Так, наразі одночасно користуватися електроенергією можуть лише 30% абонентів Львівської області.

До того ж, НЕК "Укренерго" запровадила графіки погодинних та аварійних відключень в області.

Козицький також порівняв теперішню ситуацію з тією, яка була після масованих ударів у жовтні: