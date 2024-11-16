Україна розробила чотири види ракет, йдуть випробування, - Зеленський

Глава держави заявив, що зараз українська армія - одна з потужніших у світі. Війська отримали різні види зброї від партнерів.

За словами президента, за майже три роки зміни в приватному і державному секторах призвели до того, що ЗСУ технологічно найсильніші в Європі. Зеленський вважає, що у виробництві дронів та систем радіоелектронної боротьби Україна ще не досягла великих результатів, але успіхи є.

"У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі - морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що у бюджеті на 2025 рік закладено 775 млрд гривень на виробництво українських дронів. Також є інші гарантовані фінанси від партнерів.