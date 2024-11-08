Україна отримає для випробувань естонські ракети ППО
Україна отримає від естонської компанії ракети для протиповітряної оборони. Вони призначені для знищення дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
У Києві відбулася зустріч заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом естонської компанії Frankenburg Technologies.
Сторони домовилися, що Україна отримає для випробувань ракети ППО. Перші зразки надійдуть протягом найближчих місяців. Ракети призначені перш за все для знищення дронів та здатні збивати цілі на висоті до 2 кілометрів.
За словами директора Frankenburg Technologies Кусті Салма, у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет може бути організоване в Україні.
Україна та Естонія домовилися, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет.
Заступник міністра оборони закликав іноземних виробників надавати Україні випробовувати зброю у бойових умовах.
Виробництво зброї в Україні
Україна наростила виробництво зброї під час війни, а також співпрацює з іноземними виробниками.
Так, оборонний концерн Rheinmetall збудує на території України чотири заводи, один з них вже працює. Крім того, Україна у співпраці виробляє зброю на території країн-партнерів. Такий крок був необхідний для убезпечення виробництва.
Україна також займається власними розробками, зокрема, далекобійної зброї. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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