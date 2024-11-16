Украина разработала четыре вида ракет, идут испытания, - Зеленский

Глава государства заявил, что сейчас украинская армия - одна из самых мощных в мире. Войска получили разные виды оружия от партнеров.

По словам президента, за почти три года изменения в частном и государственном секторах привели к тому, что ВСУ технологически сильнейшие в Европе. Зеленский считает, что в производстве дронов и систем радиоэлектронной борьбы Украина еще не достигла больших результатов, но успехи есть.

"У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее - морские дроны, которые уничтожили большое количество Черноморского флота РФ", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что в бюджете на 2025 год заложено 775 млрд гривен на производство украинских дронов. Также есть другие гарантированные деньги от партнеров.