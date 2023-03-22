Україна розраховує, що Данія стане частиною "повітряної коаліції", - Шмигаль

Україна цінує формування дев’ятого пакета озброєння Данії для ЗСУ й розраховує на її приєднання до "повітряної коаліції".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Під час зустрічі з делегацією Ради зовнішньої політики парламенту Данії на чолі з Мікеелем Острупом Єнсеном, Шмигаль привітав внесок у зміцненні нашої обороноздатності України.
"Подякував за формування вже дев’ятого пакета озброєння для України... Цінуємо приєднання данських партнерів до танкової коаліції. Розраховуємо, що Данія стане і частиною повітряної коаліції", - відзначив прем'єр.
За словами Шмигаля, Данія взяла патронаж над Миколаєвом й наразі вже є реалізований проєкт щодо відновлення водопостачання в місто.
"Крім того, у межах Фонду на підтримку України, що становить 7 млрд данських крон, передбачено підтримку бізнес-ініціатив. Це дозволить залучити данські компанії до відбудови України", - наголосив глава уряду.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами начальника авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ бригадного генерала Сергія Голубцова, українські пілоти можуть опанувати західні винищувачі менше, ніж за пів року.
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