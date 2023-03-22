Украина рассчитывает, что Дания станет частью "воздушной коалиции", - Шмыгаль

Во время встречи с делегацией Совета внешней политики парламента Дании во главе с Микеэлем Острупом Йенсеном Шмыгаль приветствовал вклад в укрепление нашей обороноспособности Украины.

"Поблагодарил за формирование уже девятого пакета вооружения для Украины... Ценим присоединение датских партнеров к танковой коалиции. Рассчитываем, что Дания станет и частью воздушной коалиции", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, Дания взяла патронаж над Николаевом и сейчас уже реализован проект по восстановлению водоснабжения в город.

"Кроме того, в рамках Фонда в поддержку Украины, который составляет 7 млрд датских крон, предусмотрена поддержка бизнес-инициатив. Это позволит привлечь датские компании к восстановлению Украины", - подчеркнул глава правительства.