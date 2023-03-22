Украина рассчитывает, что Дания станет частью "воздушной коалиции", - Шмыгаль

Украина ценит формирование девятого пакета вооружения Дании для ВСУ и рассчитывает на ее присоединение к "воздушной коалиции".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Во время встречи с делегацией Совета внешней политики парламента Дании во главе с Микеэлем Острупом Йенсеном Шмыгаль приветствовал вклад в укрепление нашей обороноспособности Украины.
"Поблагодарил за формирование уже девятого пакета вооружения для Украины... Ценим присоединение датских партнеров к танковой коалиции. Рассчитываем, что Дания станет и частью воздушной коалиции", - отметил премьер.
По словам Шмыгаля, Дания взяла патронаж над Николаевом и сейчас уже реализован проект по восстановлению водоснабжения в город.
"Кроме того, в рамках Фонда в поддержку Украины, который составляет 7 млрд датских крон, предусмотрена поддержка бизнес-инициатив. Это позволит привлечь датские компании к восстановлению Украины", - подчеркнул глава правительства.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника авиации Командования Воздушных Сил ВСУ бригадного генерала Сергея Голубцова, украинские пилоты могут овладеть западными истребителями меньше, чем за полгода.
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