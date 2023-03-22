Україна розраховує, що Данія стане частиною "повітряної коаліції", - Шмигаль

Україна цінує формування дев’ятого пакета озброєння Данії для ЗСУ й розраховує на її приєднання до "повітряної коаліції".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Під час зустрічі з делегацією Ради зовнішньої політики парламенту Данії на чолі з Мікеелем Острупом Єнсеном, Шмигаль привітав внесок у зміцненні нашої обороноздатності України.

"Подякував за формування вже дев’ятого пакета озброєння для України... Цінуємо приєднання данських партнерів до танкової коаліції. Розраховуємо, що Данія стане і частиною повітряної коаліції", - відзначив прем'єр.

За словами Шмигаля, Данія взяла патронаж над Миколаєвом й наразі вже є реалізований проєкт щодо відновлення водопостачання в місто.

"Крім того, у межах Фонду на підтримку України, що становить 7 млрд данських крон, передбачено підтримку бізнес-ініціатив. Це дозволить залучити данські компанії до відбудови України", - наголосив глава уряду.