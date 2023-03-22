ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина рассчитывает, что Дания станет частью "воздушной коалиции", - Шмыгаль

Новина українською →
Среда 22 марта 2023 18:37
Украина рассчитывает, что Дания станет частью "воздушной коалиции", - Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина ценит формирование девятого пакета вооружения Дании для ВСУ и рассчитывает на ее присоединение к "воздушной коалиции".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Во время встречи с делегацией Совета внешней политики парламента Дании во главе с Микеэлем Острупом Йенсеном Шмыгаль приветствовал вклад в укрепление нашей обороноспособности Украины.

"Поблагодарил за формирование уже девятого пакета вооружения для Украины... Ценим присоединение датских партнеров к танковой коалиции. Рассчитываем, что Дания станет и частью воздушной коалиции", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, Дания взяла патронаж над Николаевом и сейчас уже реализован проект по восстановлению водоснабжения в город.

"Кроме того, в рамках Фонда в поддержку Украины, который составляет 7 млрд датских крон, предусмотрена поддержка бизнес-инициатив. Это позволит привлечь датские компании к восстановлению Украины", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника авиации Командования Воздушных Сил ВСУ бригадного генерала Сергея Голубцова, украинские пилоты могут овладеть западными истребителями меньше, чем за полгода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Дания
NEWS
Может столкнуться с проблемами. В Бразилии намекнули на арест Путина, если он посетит страну
Может столкнуться с проблемами. В Бразилии намекнули на арест Путина, если он посетит страну
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина