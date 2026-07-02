Зеленський: чекаємо відповідь Трампа щодо виробництва Patriot в Україні

Саміт НАТО та захист від балістики

Глава держави підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін і надалі планує руйнувати житлові будинки, щоб не закінчувати війну. Зупинити це можна лише швидким постачанням систем протиповітряної оборони та розвитком європейських оборонних спроможностей.

"Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, в тому числі і цієї - від російської балістики", - наголосив Зеленський.

Він додав, що під час найближчих міжнародних зустрічей, зокрема на саміті НАТО, питання надання засобів ППО має стати одним із ключових результатів, "якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників".

Виробництво Patriot та очікування від Трампа

Україна вже тривалий час веде переговори з американською адміністрацією щодо отримання ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Президент подякував партнерам, які допомагають фінансувати закупівлю ракет через програму PURL, проте зазначив, що для надійного захисту життів Європі та Україні потрібні власні потужності.

"Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа для захисту життів", - підсумував глава держави.

Він зауважив, що спільне виробництво в Україні або разом із європейськими партнерами зможе суттєво підтримати й самі Сполучені Штати під час майбутніх операцій.