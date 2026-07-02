Зеленский: ждем ответ Трампа о производстве Patriot в Украине

Саммит НАТО и защита от баллистики

Глава государства подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и дальше планирует разрушать жилые дома, чтобы не заканчивать войну. Остановить это можно только быстрым снабжением систем противовоздушной обороны и развитием европейских оборонных возможностей.

"Европа должна обладать собственной достаточной способностью защищаться от всех типов угроз, в том числе и этой - от российской баллистики", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что во время ближайших международных встреч, в частности на саммите НАТО, вопрос предоставления средств ПВО должен стать одним из ключевых результатов, "если, конечно, НАТО еще что-то значит для союзников".

Производство Patriot и ожидания от Трампа

Украина уже продолжительное время ведет переговоры с американской администрацией по получению лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Президент поблагодарил партнеров, которые помогают финансировать закупку ракет через программу PURL, однако отметил, что для надежной защиты жизней в Европе и Украине нужны собственные мощности.

"Очень рассчитываем на положительный ответ президента США Дональда Трампа для защиты жизней", - подытожил глава государства.

Он отметил, что совместное производство в Украине или вместе с европейскими партнерами сможет существенно поддержать и сами Соединенные Штаты в ходе будущих операций.