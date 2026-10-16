UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

Україна розраховує отримати F-16 від Бельгії, щоб протидіяти дронам, - Зеленський

00:30 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: головним пріоритетом для України залишається посилення ППО (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський заявив, що України розраховує на постачання літаків F-16 від Бельгії, а також боєприпасів до них. Він наголосив, що ця авіація допомагає країні боротися з реактивними "Шахедами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Під час аудієнції в короля бельгійців Філіпа Зеленський зазначив, що головним пріоритетом для України залишається посилення ППО.

"Розраховуємо на підтримку Бельгії в цьому напрямі, зокрема щодо постачання літаків F-16 та боєприпасів до них, які допомагають нам захищатись від російських реактивних "Шахедів", - заявив президент.

Також глава держави підкреслив, що важливо, щоб заморожені активи Росії і надалі залишались такими, поки триває війна.

Окрім того, у президента була зустріч з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, на якій Зеленський обговорив з ним наслідки цілодобових атак Росії по цивільній та критичній інфраструктурі.

Українській лідер поінформував, що лише за вечір 15 жовтня росіяни атакували енергетичні об'єкти у двох областях України.

"Без світла залишилося майже 15 тисяч людей на Волині. Є частково знеструмлені райони в Києві та області. В деяких громадах через загрозу повторних російських ударів ремонтні бригади навіть не можуть розпочати відновлення", - йдеться у повідомленні.

Також у розмові з прем'єром Зеленський теж сказав, що F-16 дуже допомагають Україні відбивати атаки реактивних "Шахедів". Додатково сторони обговорили можливість додаткового постачання боєприпасів до літаків.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, 10 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Україна отримає від Фінляндії амуніцію для F-16, необхідну для збиття реактивних "Шахедів".

Також ми писали, що кілька днів тому глава Міноборони України Євген Хмара заявив, що вже є випадки 100% збиття реактивних дронів. За його словами, до захисту залучені різні засоби, які, зокрема, доповнюють літаки Mirage та F-16.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийБельгіяF-16Війна в УкраїніДрони