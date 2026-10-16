Україна розраховує отримати F-16 від Бельгії, щоб протидіяти дронам, - Зеленський

Під час аудієнції в короля бельгійців Філіпа Зеленський зазначив, що головним пріоритетом для України залишається посилення ППО.

"Розраховуємо на підтримку Бельгії в цьому напрямі, зокрема щодо постачання літаків F-16 та боєприпасів до них, які допомагають нам захищатись від російських реактивних "Шахедів", - заявив президент.

Також глава держави підкреслив, що важливо, щоб заморожені активи Росії і надалі залишались такими, поки триває війна.

Окрім того, у президента була зустріч з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, на якій Зеленський обговорив з ним наслідки цілодобових атак Росії по цивільній та критичній інфраструктурі.

Українській лідер поінформував, що лише за вечір 15 жовтня росіяни атакували енергетичні об'єкти у двох областях України.

"Без світла залишилося майже 15 тисяч людей на Волині. Є частково знеструмлені райони в Києві та області. В деяких громадах через загрозу повторних російських ударів ремонтні бригади навіть не можуть розпочати відновлення", - йдеться у повідомленні.

Також у розмові з прем'єром Зеленський теж сказав, що F-16 дуже допомагають Україні відбивати атаки реактивних "Шахедів". Додатково сторони обговорили можливість додаткового постачання боєприпасів до літаків.