Україна розраховує отримати F-16 від Бельгії, щоб протидіяти дронам, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що України розраховує на постачання літаків F-16 від Бельгії, а також боєприпасів до них. Він наголосив, що ця авіація допомагає країні боротися з реактивними "Шахедами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Під час аудієнції в короля бельгійців Філіпа Зеленський зазначив, що головним пріоритетом для України залишається посилення ППО.
"Розраховуємо на підтримку Бельгії в цьому напрямі, зокрема щодо постачання літаків F-16 та боєприпасів до них, які допомагають нам захищатись від російських реактивних "Шахедів", - заявив президент.
Також глава держави підкреслив, що важливо, щоб заморожені активи Росії і надалі залишались такими, поки триває війна.
Окрім того, у президента була зустріч з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, на якій Зеленський обговорив з ним наслідки цілодобових атак Росії по цивільній та критичній інфраструктурі.
Українській лідер поінформував, що лише за вечір 15 жовтня росіяни атакували енергетичні об'єкти у двох областях України.
"Без світла залишилося майже 15 тисяч людей на Волині. Є частково знеструмлені райони в Києві та області. В деяких громадах через загрозу повторних російських ударів ремонтні бригади навіть не можуть розпочати відновлення", - йдеться у повідомленні.
Також у розмові з прем'єром Зеленський теж сказав, що F-16 дуже допомагають Україні відбивати атаки реактивних "Шахедів". Додатково сторони обговорили можливість додаткового постачання боєприпасів до літаків.
Нагадаємо, 10 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Україна отримає від Фінляндії амуніцію для F-16, необхідну для збиття реактивних "Шахедів".
Також ми писали, що кілька днів тому глава Міноборони України Євген Хмара заявив, що вже є випадки 100% збиття реактивних дронів. За його словами, до захисту залучені різні засоби, які, зокрема, доповнюють літаки Mirage та F-16.