Украина рассчитывает получить F-16 от Бельгии, чтобы противодействовать дронам, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на поставку самолетов F-16 от Бельгии, а также боеприпасов к ним. Он подчеркнул, что эта авиация помогает стране бороться с реактивными "Шахедами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
В ходе аудиенции у короля бельгийцев Филиппа Зеленский отметил, что главным приоритетом для Украины остается усиление ПВО.
"Рассчитываем на поддержку Бельгии в этом направлении, в частности, по поставкам самолетов F-16 и боеприпасов к ним, которые помогают нам защищаться от российских реактивных "Шахедов", - заявил президент.
Также глава государства подчеркнул, что важно, чтобы замороженные активы России и дальше оставались такими, пока продолжается война.
Кроме того, у президента была встреча с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, на которой Зеленский обсудил с ним последствия круглосуточных атак России по гражданской и критической инфраструктуре.
Украинский лидер проинформировал, что только за вечер 15 октября россияне атаковали энергетические объекты в двух областях Украины.
"Без света осталось почти 15 тысяч человек на Волыни. Есть частично обесточенные районы в Киеве и области. В некоторых общинах из-за угрозы повторных российских ударов ремонтные бригады даже не могут начать восстановление", - говорится в сообщении.
Также в разговоре с премьером Зеленский тоже сказал, что F-16 очень помогает Украине отбивать атаки реактивных "Шахедов". Дополнительно стороны обсудили возможность дополнительной поставки боеприпасов в самолеты.
Напомним, 10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина получит от Финляндии амуницию для F-16, которая нужна для сбивания реактивных "Шахедов".
Также мы писали, что несколько дней назад глава Минобороны Украины Евгений Хмара заявил, что уже есть случаи 100% сбития реактивных дронов. По его словам, к защите привлечены различные средства, которые в том числе дополняют самолеты Mirage и F-16.