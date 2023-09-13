Україна розраховує на підтримку Словаччини щодо імпорту електроенергії взимку, - Шмигаль

Керівник українського уряду обговорив із прем'єр-міністром Словаччини експорт аграрної продукції, прикордонну інфраструктуру, оборонну сферу та енергетику.

"Українські й словацькі оператори у тісній взаємодії. Розраховуємо на підтримку Словаччини взимку в частині імпорту електроенергії", - зазначив Шмигаль.

Також прем'єр-міністр України запропонував очільнику уряду Словаччини разом реалізовувати проєкти розвитку пунктів пропуску на спільному кордоні для зміцнення економічної співпраці.

Підготовка до опалювального сезону

Минулого року Росія активно завдавала масовані ракетні атаки на українську енергетику, що призвело до "блекаутів" та вимкнень світла по всій території України. Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк заявила, що РФ економить ракети для масованих ударів з початком опалювального сезону.

Денис Шмигаль повідомляв про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.

Раніше в Укренерго заявили, що не ховатимуть свої автотрансформатори під землю, щоб захистити їх від обстрілів, бо це дорого і довго.