Росія економить ракети для масованих ударів з початком опалювального сезону, - Гуменюк

Російська армія, ймовірно, буде певний час будуть економити ракети для того, щоб поновити масовані обстріли в осінньо-зимовий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Цілком імовірно певний час ворог буде економити ракети, для того, щоб готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих",- сказала вона.

За її словами, нові атаки можуть бути пов’язані з осінньо-зимовим періодом, коли розпочнеться опалювальний сезон.

Складний сезон

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", а більшість українців (60%) очікують у найближчі місяці масованих обстрілів міст з боку Росії. Крім того, 45% очікують відключення електро-, тепло- або водопостачання та зростання цін на необхідні товари (40%).

Детальніше про небезпеку взимку читайте в матеріалі РБК-Україна "Енергетика під загрозою. Чим Росія може атакувати Україну восени та скільки у ворога ракет".