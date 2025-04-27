Україна розпочинає виступ на ЧС з хокею: на кону путівка в еліту

З ким і за що гратиме збірна України

У команди Дмитра Христича – п'ять суперників: Велика Британія, Польща, Італія, Румунія та Японія.

Румуни матимуть перевагу домашніх стін. Головними фаворитами є британці, які разом з Польщею минулого сезону грали в еліті, але посіли останні місця і вилетіли. Міцними суперниками є італійці. Та й збірну Японії не варто скидати з рахунків. Усі учасники турніру мають досвід виступів у Топ-дивізіоні. Правда "синьо-жовті" востаннє грали на найвищому рівні в далекому 2007-му.

Збірна України рік тому тріумфувала в Дивізіоні 1В. Це дозволило нашій команді повернутися до другого за силою ешелону ЧС. Востаннє українці грали в ньому в 2017 році.

За результатами ЧС-2025 два найсильніші колективи підвищаться в класі – вийдуть в Топ-дивізіон. Остання команда – вилетить у Дивізіон 1В.

У рамках підготовки до ЧС збірна України провела низку товариських поєдинків з майбутніми суперниками. Обмінялася перемогами з румунами (3:1, 2:3) та поляками (3:2 ОТ та 2:3 ОТ) і перемогла Японію (1:0).

Склад збірної України

Тренерський штаб національної команди на чолі з Дмитром Христичем вніс до остаточної заявки імена 23 хокеїстів: 3-х воротарів, 7-х захисників та 13-ти нападників.

Склад збірної України:

Воротарі:

Богдан Дьяченко ("Сокіл" Київ)

Олександр Левшин ("Торонто Петріотс", Канада)

Сергій Писаренко ("Фааса", Італія)

Захисники:

Гліб Варава ("Шторм" Одеса)

Артем Гребеник ("Монблан", Франція)

Олексій Дахновський ("Топольчани", Словаччина)

Ігор Мережко ("Плзень", Чехія)

Пилип Пангелов-Юлдашев ("Простейов", Чехія)

Євген Ратушний ("Шторм" Одеса)

Іван Сисак ("Дунауйварош", Угорщина)

Нападники:

Денис Бородай ("Сокіл" Київ)

Олексій Ворона ("Торунь", Польща)

Андрій Денискін ("Торунь", Польща)

Віктор Захаров ("Сокіл" Київ)

Ілля Коренчук ("Заглембє", Польща)

Гліб Кривошапкін ("Кременчук")

Іларіон Купріянов ("Дукла", Чехія)

Віталій Лялька ("Кременчук")

Олександр Пересунько ("Пряшів", Словаччина)

Станіслав Садовіков ("Берані", Чехія)

Даниїл Трахт ("Лукко", Фінляндія)

Євген Фадєєв ("Брегенцервальд", Австрія)

Олексій Янішевський ("Сокіл" Київ)

Найдосвідченіші в складі – воротар Богдан Дьяченко та форвард Віталій Лялька. Вони грали за "синьо-жовтих" у дивізіоні 1А ще у 2017 році.

Коли та де дивитися матчі ЧС

На ЧС заплановані п'ять турів та два дні відпочинку. Паузи будуть – 29 квітна та 2 травня.

27 квітня, 16:00. Україна – Велика Британія

28 квітня, 12:30. Італія – Україна

30 квітня, 19:30. Україна – Румунія

1 травня, 16:00. Польща – Україна

3 травня, 12:30. Японія – Україна

Ексклюзивним транслятором ЧС з хокею у Дивізіоні 1А в Україні є "Суспільне Спорт".

Усі ігри турніру будуть доступні на телеканалі "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного". А матчі збірної України – також на Youtube-каналі "Суспільне Спорт".