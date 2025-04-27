Україна розпочинає виступ на ЧС з хокею: на кону путівка в еліту

27 квітня в румунському місті Сфинтул-Георге стартує чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1А. Шість команд, серед яких і збірна України, розіграють дві путівки до елітного Топ-дивізіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації хокею.
У команди Дмитра Христича – п'ять суперників: Велика Британія, Польща, Італія, Румунія та Японія.
Румуни матимуть перевагу домашніх стін. Головними фаворитами є британці, які разом з Польщею минулого сезону грали в еліті, але посіли останні місця і вилетіли. Міцними суперниками є італійці. Та й збірну Японії не варто скидати з рахунків. Усі учасники турніру мають досвід виступів у Топ-дивізіоні. Правда "синьо-жовті" востаннє грали на найвищому рівні в далекому 2007-му.
Збірна України рік тому тріумфувала в Дивізіоні 1В. Це дозволило нашій команді повернутися до другого за силою ешелону ЧС. Востаннє українці грали в ньому в 2017 році.
За результатами ЧС-2025 два найсильніші колективи підвищаться в класі – вийдуть в Топ-дивізіон. Остання команда – вилетить у Дивізіон 1В.
У рамках підготовки до ЧС збірна України провела низку товариських поєдинків з майбутніми суперниками. Обмінялася перемогами з румунами (3:1, 2:3) та поляками (3:2 ОТ та 2:3 ОТ) і перемогла Японію (1:0).
Тренерський штаб національної команди на чолі з Дмитром Христичем вніс до остаточної заявки імена 23 хокеїстів: 3-х воротарів, 7-х захисників та 13-ти нападників.
Склад збірної України:
Воротарі:
Захисники:
Нападники:
Найдосвідченіші в складі – воротар Богдан Дьяченко та форвард Віталій Лялька. Вони грали за "синьо-жовтих" у дивізіоні 1А ще у 2017 році.
На ЧС заплановані п'ять турів та два дні відпочинку. Паузи будуть – 29 квітна та 2 травня.
Ексклюзивним транслятором ЧС з хокею у Дивізіоні 1А в Україні є "Суспільне Спорт".
Усі ігри турніру будуть доступні на телеканалі "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного". А матчі збірної України – також на Youtube-каналі "Суспільне Спорт".
Раніше повідомили, що Україна може бойкотувати Євро-2026 з футзалу.