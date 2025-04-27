Украина начинает выступление на ЧМ по хоккею: на кону путевка в элиту

27 апреля в румынском городе Сфынтул-Георге стартует чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А. Шесть команд, среди которых и сборная Украины, разыграют две путевки в элитный Топ-дивизион.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации хоккея.
У команды Дмитрия Христича - пять соперников: Великобритания, Польша, Италия, Румыния и Япония.
Румыны будут иметь преимущество домашних стен. Главными фаворитами являются британцы, которые вместе с Польшей в прошлом сезоне играли в элите, но заняли последние места и вылетели. Крепкими соперниками являются итальянцы. Да и сборную Японии не стоит сбрасывать со счетов. Все участники турнира имеют опыт выступлений в Топ-дивизионе. Правда "сине-желтые" в последний раз играли на самом высоком уровне в далеком 2007-м.
Сборная Украины год назад триумфовала в Дивизионе 1В. Это позволило нашей команде вернуться во второй по силе эшелон ЧМ. В последний раз украинцы играли в нем в 2017 году.
По результатам ЧМ-2025 два сильнейших коллектива повысятся в классе - выйдут в Топ-дивизион. Последняя команда - вылетит в Дивизион 1В.
В рамках подготовки к ЧМ сборная Украины провела ряд товарищеских поединков с будущими соперниками. Обменялась победами с румынами (3:1, 2:3) и поляками (3:2 ОТ и 2:3 ОТ) и победила Японию (1:0).
Тренерский штаб национальной команды во главе с Дмитрием Христичем внес в окончательную заявку имена 23 хоккеистов: 3-х вратарей, 7-х защитников и 13-ти нападающих.
Состав сборной Украины:
Вратари:
Защитники:
Нападающие:
Самые опытные в составе - вратарь Богдан Дьяченко и форвард Виталий Лялька. Они играли за "сине-желтых" в дивизионе 1А еще в 2017 году.
На ЧМ запланированы пять туров и два дня отдыха. Паузы будут - 29 апреля и 2 мая.
Эксклюзивным транслятором ЧМ по хоккею в Дивизионе 1А в Украине является "Суспільне Спорт".
Все игры турнира будут доступны на телеканале "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного". А матчи сборной Украины - также на Youtube-канале "Суспільне Спорт".
Ранее сообщили, что Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу.