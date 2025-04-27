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Украина начинает выступление на ЧМ по хоккею: на кону путевка в элиту

Фото: Два первых места гарантируют выход в Топ-дивизион (ФХУ)
Автор: Андрей Костенко

27 апреля в румынском городе Сфынтул-Георге стартует чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А. Шесть команд, среди которых и сборная Украины, разыграют две путевки в элитный Топ-дивизион.

С кем и за что будет играть сборная Украины

У команды Дмитрия Христича - пять соперников: Великобритания, Польша, Италия, Румыния и Япония.

Румыны будут иметь преимущество домашних стен. Главными фаворитами являются британцы, которые вместе с Польшей в прошлом сезоне играли в элите, но заняли последние места и вылетели. Крепкими соперниками являются итальянцы. Да и сборную Японии не стоит сбрасывать со счетов. Все участники турнира имеют опыт выступлений в Топ-дивизионе. Правда "сине-желтые" в последний раз играли на самом высоком уровне в далеком 2007-м.

Сборная Украины год назад триумфовала в Дивизионе 1В. Это позволило нашей команде вернуться во второй по силе эшелон ЧМ. В последний раз украинцы играли в нем в 2017 году.

По результатам ЧМ-2025 два сильнейших коллектива повысятся в классе - выйдут в Топ-дивизион. Последняя команда - вылетит в Дивизион 1В.

В рамках подготовки к ЧМ сборная Украины провела ряд товарищеских поединков с будущими соперниками. Обменялась победами с румынами (3:1, 2:3) и поляками (3:2 ОТ и 2:3 ОТ) и победила Японию (1:0).

Состав сборной Украины

Тренерский штаб национальной команды во главе с Дмитрием Христичем внес в окончательную заявку имена 23 хоккеистов: 3-х вратарей, 7-х защитников и 13-ти нападающих.

Состав сборной Украины:

Вратари:

  • Богдан Дьяченко ("Сокол" Киев)
  • Александр Левшин ("Торонто Пэтриотс", Канада)
  • Сергей Писаренко ("Фааса", Италия)

Защитники:

  • Глеб Варава ("Шторм" Одесса)
  • Артем Гребеник ("Монблан", Франция)
  • Алексей Дахновский ("Топольчаны", Словакия)
  • Игорь Мережко ("Плзень", Чехия)
  • Филипп Пангелов-Юлдашев ("Простейов", Чехия)
  • Евгений Ратушный ("Шторм" Одесса)
  • Иван Сысак ("Дунауйварош", Венгрия)

Нападающие:

  • Денис Бородай ("Сокол" Киев)
  • Алексей Ворона ("Торунь", Польша)
  • Андрей Денискин ("Торунь", Польша)
  • Виктор Захаров ("Сокол" Киев)
  • Илья Коренчук ("Заглембе", Польша)
  • Глеб Кривошапкин ("Кременчуг")
  • Илларион Куприянов ("Дукла", Чехия)
  • Виталий Лялька ("Кременчуг")
  • Александр Пересунько ("Прешов", Словакия)
  • Станислав Садовиков ("Берани", Чехия)
  • Даниил Трахт ("Лукко", Финляндия)
  • Евгений Фадеев ("Брегенцервальд", Австрия)
  • Алексей Янишевский ("Сокол" Киев)

Самые опытные в составе - вратарь Богдан Дьяченко и форвард Виталий Лялька. Они играли за "сине-желтых" в дивизионе 1А еще в 2017 году.

Когда и где смотреть матчи ЧМ

На ЧМ запланированы пять туров и два дня отдыха. Паузы будут - 29 апреля и 2 мая.

  • 27 апреля, 16:00. Украина - Великобритания
  • 28 апреля, 12:30. Италия - Украина
  • 30 апреля, 19:30. Украина - Румыния
  • 1 мая, 16:00. Польша - Украина
  • 3 мая, 12:30. Япония - Украина

Эксклюзивным транслятором ЧМ по хоккею в Дивизионе 1А в Украине является "Суспільне Спорт".

Все игры турнира будут доступны на телеканале "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного". А матчи сборной Украины - также на Youtube-канале "Суспільне Спорт".

 

Ранее сообщили, что Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу.

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