Украина начинает выступление на ЧМ по хоккею: на кону путевка в элиту

27 апреля в румынском городе Сфынтул-Георге стартует чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А. Шесть команд, среди которых и сборная Украины, разыграют две путевки в элитный Топ-дивизион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации хоккея .

С кем и за что будет играть сборная Украины

У команды Дмитрия Христича - пять соперников: Великобритания, Польша, Италия, Румыния и Япония.

Румыны будут иметь преимущество домашних стен. Главными фаворитами являются британцы, которые вместе с Польшей в прошлом сезоне играли в элите, но заняли последние места и вылетели. Крепкими соперниками являются итальянцы. Да и сборную Японии не стоит сбрасывать со счетов. Все участники турнира имеют опыт выступлений в Топ-дивизионе. Правда "сине-желтые" в последний раз играли на самом высоком уровне в далеком 2007-м.

Сборная Украины год назад триумфовала в Дивизионе 1В. Это позволило нашей команде вернуться во второй по силе эшелон ЧМ. В последний раз украинцы играли в нем в 2017 году.

По результатам ЧМ-2025 два сильнейших коллектива повысятся в классе - выйдут в Топ-дивизион. Последняя команда - вылетит в Дивизион 1В.

В рамках подготовки к ЧМ сборная Украины провела ряд товарищеских поединков с будущими соперниками. Обменялась победами с румынами (3:1, 2:3) и поляками (3:2 ОТ и 2:3 ОТ) и победила Японию (1:0).

Состав сборной Украины

Тренерский штаб национальной команды во главе с Дмитрием Христичем внес в окончательную заявку имена 23 хоккеистов: 3-х вратарей, 7-х защитников и 13-ти нападающих.

Состав сборной Украины:

Вратари:

Богдан Дьяченко ("Сокол" Киев)

Александр Левшин ("Торонто Пэтриотс", Канада)

Сергей Писаренко ("Фааса", Италия)

Защитники:

Глеб Варава ("Шторм" Одесса)

Артем Гребеник ("Монблан", Франция)

Алексей Дахновский ("Топольчаны", Словакия)

Игорь Мережко ("Плзень", Чехия)

Филипп Пангелов-Юлдашев ("Простейов", Чехия)

Евгений Ратушный ("Шторм" Одесса)

Иван Сысак ("Дунауйварош", Венгрия)

Нападающие:

Денис Бородай ("Сокол" Киев)

Алексей Ворона ("Торунь", Польша)

Андрей Денискин ("Торунь", Польша)

Виктор Захаров ("Сокол" Киев)

Илья Коренчук ("Заглембе", Польша)

Глеб Кривошапкин ("Кременчуг")

Илларион Куприянов ("Дукла", Чехия)

Виталий Лялька ("Кременчуг")

Александр Пересунько ("Прешов", Словакия)

Станислав Садовиков ("Берани", Чехия)

Даниил Трахт ("Лукко", Финляндия)

Евгений Фадеев ("Брегенцервальд", Австрия)

Алексей Янишевский ("Сокол" Киев)

Самые опытные в составе - вратарь Богдан Дьяченко и форвард Виталий Лялька. Они играли за "сине-желтых" в дивизионе 1А еще в 2017 году.

Когда и где смотреть матчи ЧМ

На ЧМ запланированы пять туров и два дня отдыха. Паузы будут - 29 апреля и 2 мая.

27 апреля, 16:00. Украина - Великобритания

28 апреля, 12:30. Италия - Украина

30 апреля, 19:30. Украина - Румыния

1 мая, 16:00. Польша - Украина

3 мая, 12:30. Япония - Украина

Эксклюзивным транслятором ЧМ по хоккею в Дивизионе 1А в Украине является "Суспільне Спорт".

Все игры турнира будут доступны на телеканале "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного". А матчи сборной Украины - также на Youtube-канале "Суспільне Спорт".