Україна розпочала власне виробництво снарядів "натівського" калібру, - Камишін

Що передувало

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україна отримала від західних союзників велику кількість артилерійських установок. Всі вони використовують снаряди 155-мм калібру, які наша країна донедавна не виробляла.

Однак минулого місяця Україна отримала від Норвегії ліцензію на виробництво артилерійських снарядів.

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