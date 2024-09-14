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Украина начала собственное производство снарядов "натовского" калибра, - Камышин

Фото: Украина начала собственное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина начала собственное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мало того, производство оборонной продукции в Украине удвоилось.

Об этом заявил советник президента Украины Александр Камышин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nettavisen.

Камышин сообщил, что под его руководством удвоилось производство оборонной продукции в Украине.

"До конца года он утроится. Мы продолжаем двигаться вперед", - говорит Камышин.

По словам советника, важной целью для Украины уже давно налаживание производства собственных артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

"Это очень сложный процесс, и это то, чего Украина никогда раньше не производила. Я не могу сказать многое, но мы начали собственное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, что с самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Украина получила от западных союзников большое количество артиллерийских установок. Все они используют снаряды 155-мм калибра, которые наша страна недавно не производила.

Однако в прошлом месяце Украина получила от Норвегии лицензию на производство артиллерийских снарядов.

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