Украина начала собственное производство снарядов "натовского" калибра, - Камышин

Что предшествовало

Напомним, что с самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Украина получила от западных союзников большое количество артиллерийских установок. Все они используют снаряды 155-мм калибра, которые наша страна недавно не производила.

Однако в прошлом месяце Украина получила от Норвегии лицензию на производство артиллерийских снарядов.

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