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Україна розпочала власне виробництво снарядів "натівського" калібру, - Камишін

Україна, Субота 14 вересня 2024 21:29
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Україна розпочала власне виробництво снарядів "натівського" калібру, - Камишін Фото: Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм. Мало того, виробництво оборонної продукції в Україні подвоїлося.

Про це заявив радник президента України Олександр Камишін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen.

Камишін повідомив, що під його керівництвом подвоїлося виробництво оборонної продукції в Україні.

"До кінця року воно потроїться. Ми продовжуємо рухатися вперед", - каже Камишин.

За словами радника, важливою метою для України вже давно є налагодження виробництва власних артилерійських снарядів калібру 155 мм.

"Це дуже складний процес, і це те, чого Україна ніколи раніше не виробляла. Я не можу сказати багато, але ми розпочали власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм", - наголосив він.

Що передувало

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україна отримала від західних союзників велику кількість артилерійських установок. Всі вони використовують снаряди 155-мм калібру, які наша країна донедавна не виробляла.

Однак минулого місяця Україна отримала від Норвегії ліцензію на виробництво артилерійських снарядів.

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