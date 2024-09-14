Україна розпочала власне виробництво снарядів "натівського" калібру, - Камишін

Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм. Мало того, виробництво оборонної продукції в Україні подвоїлося.

Про це заявив радник президента України Олександр Камишін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen .

"Це дуже складний процес, і це те, чого Україна ніколи раніше не виробляла. Я не можу сказати багато, але ми розпочали власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм", - наголосив він.

За словами радника, важливою метою для України вже давно є налагодження виробництва власних артилерійських снарядів калібру 155 мм.

"До кінця року воно потроїться. Ми продовжуємо рухатися вперед", - каже Камишин.

Камишін повідомив, що під його керівництвом подвоїлося виробництво оборонної продукції в Україні.

Що передувало

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україна отримала від західних союзників велику кількість артилерійських установок. Всі вони використовують снаряди 155-мм калібру, які наша країна донедавна не виробляла.

Однак минулого місяця Україна отримала від Норвегії ліцензію на виробництво артилерійських снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.