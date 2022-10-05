Україна розпочала вирішальну битву за південь, яку необхідно закінчити до зими, - FT

демократ із сенатського комітету з міжнародних відносин Кріс Мерфі.

За словами офіційних осіб, українським силам необхідно терміново відбити південь до зими, бо земля в регіоні не промерзала останні три роки, а це означає, що місцевість незабаром стане дуже брудною. А за таких умов буде важко маневрувати і доведеться використовувати основні дороги, що означає бути назахищеним від атак.

"Безумовно, дуже важливо швидко просуватися зі звільнення окупованої території, бо є відчуття, що зміни погоди обмежуватимуть подальші активні бойові дії у цьому регіоні", - зазначив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

За оцінками військових чиновників та аналітиків, Україна може звільнити Херсон до середини листопада.

При цьому наголошується, що незважаючи на низький моральний дух росіян, Москва зміцнила свої позиції на півдні, що робить будь-який український наступ складнішим.

"Українцям потрібно подумати, використовуючи свою розумну, гнучку спеціальну підготовку, яку вони отримали від нас і наших союзників, щоб зрозуміти, як маніпулювати росіянами, щоб вони поступилися деякою перевагою на землі", - заявив колишній високопосадовець Пентагону Евелін Фаркас.