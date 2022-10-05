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Украина начала решающую битву за юг, которую необходимо закончить до зимы, - FT

Фото: Украина начала решающую битву за юг, которую необходимо закончить до зимы (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина начала решающую битву за территории на юге страны и она должна закончить ее до того, как зима принесет неблагоприятные условия для контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

демократ из сенатского комитета по международным отношениям Крис Мерфи.

По словам официальных лиц, украинским силам необходимо срочно отбить юг до зимы, потому что земля в регионе не промерзала последние три года, а это означает, что местность скоро станет очень грязной. А в таких условиях будет трудно маневрировать и придется использовать основные дороги, что означает быть незащищенным от атак.

"Безусловно, очень важно быстро продвигаться по освобождению оккупированной территории, потому что есть ощущение, что изменения погоды будут ограничивать дальнейшие активные боевые действия в этом регионе", - отметил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Согласно оценкам военных чиновников и аналитиков, Украина может освободить Херсон до средины ноября.

При этом отмечается, что несмотря на низкий моральных дух россиян, Москва укрепила свои позиции на юге, что делает любое украинское наступление более сложным.

"Украинцам нужно подумать, используя свою умную, гибкую специальную подготовку, которую они получили от нас и наших союзников, чтобы понять, как манипулировать русскими, чтобы они уступили некоторое преимущество на земле", - заявил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Эвелин Фаркас.

Как известно, украинские войска проводят активное контрнаступление на Херсонском и Луганском направлених. За последнюю неделю ВСУ удалось освободить десятки населенных пунктов.

Вчера ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на юге, но их больше.

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ХерсонВооруженные силы Украины