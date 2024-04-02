Україна розпочала сезон закачування газу в підземні сховища

Як зазначили в прес-службі, кінець сезону відбору та початок закачування газу в українські ПСГ знаменує собою завершення опалювального сезону.

За даними АТ "Укртрансгаз", впродовж опалювального сезону 2023/2024 років було відібрано 8,5 млрд кубометрів природного газу з ПСГ, з них Україна використала 6,7 млрд кубометрів.

Без імпорту

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна вперше пройшла зиму 2023/24, використовуючи лише власний газ для опалювального сезону.

Згідно з Меморандумом з МВФ, Україна не планує імпорт газу і наступного опалювального сезону. Також буде вжито заходів для стабільності системи після закінчення терміну дії транзитної угоди з Росією наприкінці 2024 року.

При цьому зазначається, що Україна зможе прийняти 3 млрд кубометрів додаткового газу для зберігання нерезидентами для потреб країн ЄС.

За даними Міненерго, у 2023 році було проведено стрес-тест української газотранспортної системи та підземних газових сховищ. Випробування показали, що система може функціонувати без транзиту.

Удари по ПСГ

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що під час ракетного удару вранці 24 березня було пошкоджено об'єкти "Нафтогазу" на заході України.

Генеральний директор оператора газосховищ "Укртрансгаз" Роман Малютін заявив, що збитки не впливають можливості із закачування газу в підземні сховища.

Компанія має час відремонтувати пошкоджений об'єкт, "оскільки пошкоджене обладнання необхідне тільки для забезпечення пікового відбору газу, починаючи з січня наступного року", - сказав він. "Наше завдання - якнайшвидше повністю завершити ремонт".